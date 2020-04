Covid-19 ieviesis izmaiņas sabiedrības tērēšanas paradumos

Pēdējās četrās nedēļās (laikā no 23. marta līdz 19. aprīlim) pirkumi ar kartēm ir sarukuši par nepilniem 15%, salīdzinot ar to pašu periodu gadu iepriekš.

Kas liek mainīt iedzīvotāju paradumus? No vienas puses, tie ir ieviestie ierobežojumi un piesardzība, lai izvairītos no saslimšanas, no otras puses, krīzes apstākļos palielinās bažas par darba drošību un ienākumiem. Daļa strādājošo ir palikuši bez darba, kā rezultātā ienākumi ir samazinājušies.