Trīs dārgākās pamestās muižas pasaulē

Šī pasakainā pils atrodas Pensilvānijā, ASV. Linvudas muiža ir celta no 1897. līdz 1900. gadam. Nams ir ieturēts neoklasicisma stilā – tas sastāv no 110 istabām, tādējādi padarot to par lielāko pagājušā gadsimta villu visā Pensilvānijas štatā. Turklāt līdz ar namu te glabājas arī lielākā un nozīmīgākā privātā Eiropas mākslas darbu kolekcija. Mājas īpašnieks un pasūtītājs bija Pīterss Videners, ietekmīgs uzņēmējs un arī bēdīgi slavenā kuģa “Titāniks” investors. Pēc kunga nāves ēka nonāca viņa vecākā dēla Džordža un mazdēla Henrija īpašumā, taču abi kungi 1912. gadā gāja bojā traģiskajā kuģa “Titāniks” avārijā.

Atšķirībā no divām iepriekšējām muižām, šī Ukrainā esošā pils ir teju 400 gadus sena. Tā atrodas aptuveni 80 kilometrus no Ukrainas pilsētas Ļvovas un tā savulaik ir bijusi Polijas karalistes pils, Lietuvas-Polijas ūnijas laikā. Pidhirsti pils ir celta no 1635. līdz 1640. gadam pēc Polijas lielhetmaņa Staņislava Koniecpolski pasūtījuma, tās arhitekts ir franču inženieris Gijoms Levasjērs. Ēka tika uzskatīta par vienu no skaistākajiem namiem Lietuvas-Polijas ūnijā, tomēr, mainoties vairākiem īpašniekiem un piedzīvojot vairākus karus, Pidhirsti pils ir kļuvusi par greznu graustu. Patlaban pils pieder Ļvovas mākslas muzejam, kas jau ilgstoši, kopš Ukrainas neatkarības atgūšanas pēc padomju okupācijas, vāc līdzekļus savulaik lepnās ēkas atjaunošanai, taču pagaidām restaurācijas darbi rit ārkārtīgi lēni.