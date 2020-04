Lietuva lēš, ka Baltijas valstis drīzumā vienosies par Astravjecas AES elektroenerģijas boikotu

Saskaņā ar ministra sacīto augsta līmeņa sarunas ilga no 2019.gada rudens līdz šā gada februārim. Ja process netiks pabeigts, "mēs riskējam ar negatīvām sekām mūsu kopīgajiem projektiem, tādiem kā sinhronizācija", norādīja Vaičūns.

Sarunā ar Latvijas un Igaunijas prezidentiem Lietuvas valsts galva Gitans Nausēda aprīļa sākumā sacīja, ka Lietuva un Igaunija ir atbalstījušas politisko deklarāciju par Astravjecas AES elektroenerģijas boikotu, bet Latvijas ministrs to vēl nav parakstījis.

Latvijas valdība februārī atlika lēmumu par to, vai atbalstīt kopīgu Baltijas valstu nostāju jautājumā par Astravjecas atomelektrostacijas elektroenerģijas importu.

Baltkrievija savas AES būvei ir izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai.