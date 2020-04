Turpmāk slimnīcu uzņemšanas nodaļās nogādātajiem pacientiem veiks Covid-19 analīzes

Jau šobrīd slimnīcās vairākām pacientu grupām analīzes tika veiktas, piemēram, gadījumos, kad nepieciešamas neatliekamas operācijas. Tāpat testēti tiek hospitalizētie pacienti ar pneimoniju vai akūtu respiratoru infekciju, kā arī personas ar neskaidras izcelsmes drudzi. Tāpat par Covid-19 analīžu nepieciešamību varēja lemt ārsts neatkarīgi no apstākļiem.

Turpmāk uzņemšanas nodaļās nogādātos testēs neatkarīgi no pacienta sūdzībām, lai gan izņēmums būs bērni, ja viņiem nebūs saslimšanas simptomu.

Jau ziņots, ka patlaban ģimenes ārsts var pieņemt lēmumu par pacienta nosūtīšanu uz analīzēm, ja pacientam ir Covid-19 raksturīgi saslimšanas simptomi. Savukārt pacientus ar hroniskām saslimšanām, piemēram, cukura diabētu, hroniskām elpceļu slimībām, sirds un asinsvadu slimībām vai onkoloģiskām slimībām, ģimenes ārsts var nosūtīt uz analīzēm neatkarīgi no tā, vai pacientam ir Covid-19 raksturīgi simptomi.

Tāpat valsts apmaksātas analīzes uz Covid-19 veic arī personām, kurām 14 dienu laikā no atgriešanās Latvijā, parādās saslimšanas simptomi un ir iespēja ar savu automašīnu doties uz analīžu nodošanas punktiem.

Lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu veikšanai, pacientiem vieglu simptomu gadījumos jāzvana pa Centrālās laboratorijas tālruni 8303. Tālruņa darba laiks ir darba dienās no plkst.8 līdz 20 un sestdienās no plkst.9 līdz 15, bet svētdienās laikā no plkst.9 līdz 12.