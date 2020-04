Aizvadītajā diennaktī reģistrēti astoņi jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19

Pēdējās diennakts laikā stacionēts 1 pacients (kopā stacionāros ārstējas 39 pacienti: 33 pacienti ar vidēju, 6 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 80 pacienti

Laikā no 27. marta līdz 31. martam šis īpatsvars pieauga no 2,39% līdz 2,82%, bet no 1.aprīļa tas ik dienu samazinājās, izņemot 11. aprīli, kad minētais rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo dienu, palielinājās par 0,04 procentpunktiem.