Vislielākā Covid-19 intensitāte ir Pierīgas novados

Pēc jaunākajiem datiem visvairāk saslimušo ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem. Kopumā tie ir 177 pacienti, no kuriem 86 ir sievietes, bet 91 - vīrietis. 143 pacienti ir vecuma grupā no 40 līdz 49 gadu vecumam, no tiem 69 ir sievietes, bet 74 - vīrieši. 142 pacienti reģistrēti vecuma grupā no 50 līdz 59 gadu vecumam, starp tiem ir 65 sievietes un 77 - vīrieši.