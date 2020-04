Horoskopi visai nedēļai

AUNS Centies šonedēļ notiekošo uztvert pēc iespējas mierīgāk, nosvērtāk, neļaut sīkām nebūšanām izsist sevi no līdzsvara. Vēlams būt piesardzīgākam, veicot visu veidu aprēķinus, kārtojot grāmatvediskās nianses, juridiskos jautājumus. Komunikācijā ar kolēģiem būsi draudzīgs un atsaucīgs. Iespējams, kādam no mazāk pieredzējušajiem līdzgaitniekiem kļūsi par sava veida mentoru. Mīlas frontē vēlmes var būt mainīgas, tāpēc brīžiem tev pašam būs grūti saprast, ko patiesi vēlies no partnera.