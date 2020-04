"Daily Teleghraph" Latviju min kā paraugu cīņā ar pandēmiju

"Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš skaidro, kā Baltijas valsts spērusi koncentrētus soļus, pirms pilsoņi sāka mirt no koronavīrusa," teikts publikācijas ievadā. Latvija "tiek minēta kā piemērs valstu vidū, kas cenšas cīnīties ar Covid-19", publikācijā norāda tās autors Edvards Malniks.

Viens no svarīgākajiem izskaidrojumiem Baltijas valsts līdzšinējām relatīvajām sekmēm centienos apturēt vīrusa izplatīšanos bijuši valdības spertie "ļoti daudzie" savlaicīgie soļi - vēl pirms pirmā nāves gadījuma valstī no koronavīrusa, laikraksts citē Latvijas premjera teikto.

Brīdī, kad Latvijā tika reģistrēts pirmais ar Covid-19 saistītais nāves gadījums, cilvēku skaits, kas var pulcēties vienkopus sabiedrībā, bija samazināts no 200 līdz diviem, turklāt bija ieviesti stingri sociālās distancēšanās noteikumi, norāda "Daily Telegraph".

"Pirmais cilvēks mūsu valstī nomira 3.aprīlī. Un varbūt tā ir viena no lielākajām atšķirībām, ka mēs spērām ļoti daudzus sagatavošanās pasākumu soļus, pirms mēs sākām pieredzēt to, ka cilvēki aiziet no dzīves," britu laikrakstam skaidroja Kariņš.