Raidījums: degvielas rezervju veidošana un uzturēšana Latvijai izmaksātu 160 miljonus

Janvārī mainījās kārtība, kurš uzrauga vai kompāniju naftas produktu krātuvēs degviela patiešām ir pieejama. Līdz gadu mijai to darīja Ekonomikas ministrija. Šobrīd no janvāra tas ir ministrijas pakļautībā esošā Būvniecības kontroles dienesta uzdevums. Ministrija apliecina, ka decembrī pēdējo reizi pārliecinājušies, ka valstij nepieciešamās degvielas krājumi ir uzņēmējiem uz vietas. Jaunais uzraugs "Nekā personīga" atbildēja neskaidri - ka šobrīd aktīvi formējot personālu un paplašinot darbinieku rindas, lai iesaistītos jaunajos pienākumos. No atbildēm noprotams, ka šogad dienests kontroli pie uzņēmējiem nav veicis. Tas nozīmē valstij pēdējās ziņas par degvielas rezervēm ir no decembra pārbaudes.