Operācija “Izmisums”: kā Latvija krīzes laikā pirka maskas

To, ka par sejas aizsarglīdzekļiem pārmaksājam, nenoliedz neviens. Ja pirms pandēmijas vienreizlietojamo masku varēja nopirkt par diviem centiem, tagad cena pieaugusi vairāk nekā 30 reizes. “Februārī, kad bija pēdējā normālā piegāde, Stradiņa slimnīcā kaste maksāja nepilnu eiro. Tagad, ja maksājam par vienu masku 65 centu, sanāk, ka kaste ir virs 30 eiro. Cenas ir divdesmit, trīsdesmitkārt augstākas nekā miera laikos,” rēķina Labsvīrs. To diktējot lielais pieprasījums, paaugstinātās izejvielu un ražošanas izmaksas, apgrūtinātā piegāde.

Latvijas iepirkums starp pārējām Baltijas valstīm sevišķi neizceļas, liecina Re:Baltica izpēte. Mūsu iestāžu iegādāto vienreizlietojamo masku cena svārstās no 0,45 līdz 0,66 centiem gabalā. Igaunijā — no 0,57 līdz 0,72 centiem gabalā. Turklāt daļa informācijas par iepirkumu nav publiski pieejama. Toties Lietuva var lepoties ar uzskatāmu iepirkuma tabulu. Tajā redzams, ka vienreizlietojamās maskas sagādātas cenu robežās no 0,32 līdz 0,82 centiem gabalā.