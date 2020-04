"Laimai" tapusi saldumu kolekcija par godu zīmola 150. jubilejai

Tad 1921.gadā vairāki ebreju tirgotāji nodibināja saldumu fabriku "Maķedonija", kas atradās Rīgā, Miera ielā (toreiz - Katrīnes ielā). Uzņēmums auga un paplašināja darbību. 1925.gadā fabrikas dibinātāji izveidoja jaunu AS "Laima", bet 1937.gadā Latvijas valdība uzpirka AS "Rigerts" un "Laima" akcijas, rūpnīcas apvienojot.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014.gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".