Klajā nāk sērijas "Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas" trešā grāmata

“Dienasgrāmatu Vizma Belševica rakstīja no 1947. gada 13. maija līdz 2005. gada 14. jūlijam,” grāmatas priekšvārdā stāsta Jānis Elsbergs. “Ir saglabājušās 33 atsevišķas vienības – klades jeb pabiezas burtnīcas, bloknoti, blociņi, divas A4 izmēra lapu kopas. Šajā izdevumā iekļautas pirmās deviņas no šīm vienībām – par periodu līdz 1960. gada 19. septembrim. (..) V. Belševica dienasgrāmatās visvairāk raksta nevis par sevi, bet par to, kas viņai apkārt, sniedzot ārkārtīgi kolorītu, dokumentālu liecību par laikmetu. (Interesanti, kā gadu no gada mazinās komjaunietiskais naivums skatījumā uz to.) Piezīmēs par lasīto, muzejos, kino un teātrī redzēto iezīmējas tas kultūras fons, kāds nu pēckara gados topošajiem rakstniekiem bija pieejams. Proti, teksts, manuprāt, vērtīgs ne tikai kā liecība par V. Belševicu.” Vizmas Belševicas teksts šajā izdevumā saglabāts, nemainot tajā ne vārda, savukārt Jānis Elsbergs lasītājiem sagatavojis arī dienasgrāmatā pieminēto personu rādītāju.