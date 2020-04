Valsts policija kriminālvajāšanai nosūta procesu par ES fonda līdzfinansējuma izkrāpšanu lielā apmērā

Minētās personas laika posmā no 2011. gada līdz 2013. gadam, realizējot Latvijas Republikas Lauku atbalsta dienesta projektu, kas saistīts ar koka rotaļlietu izgatavošanu un kura ietvaros bija plānots iegādāties kokapstrādes iekārtas, realizēja krāpniecisku shēmu. Proti, personas sniedza maldinošas ziņas par projekta ietvaros iegādāto iekārtu izmaksām un to faktiskajiem piegādāšanas apstākļiem. Viena no iesaistītajām personām formāli piedalījās iepirkuma konkursā un uzvarēja tajā, bet nebija faktiskais iekārtu piegādātājs.