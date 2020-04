Kompostēšana – padomi un ieteikumi

Savu dārza atkritumu kompostēšanai ir daudz priekšrocību. Jūs ne vien varat atbrīvoties no lapām, zariem un citiem atkritumiem diezgan vienkāršā veidā, bet, laikam ejot, iegūstat arī augstvērtīgu augsni. Ir dažādi kompostu veidi, un katrs no tiem darbojas atšķirīgi. Aukstā kompostēšana? Karstā kompostēšana? Kuru labāk izvēlēties? Tas ir atkarīgs no tā, ko vēlēsieties kompostēt. Lai sagatavotu labāko kompostu, būs noderīgi zināt pāris paņēmienus.