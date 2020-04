46 gadi cietumā par slepkavību, ko pastrādāja kāds cits. Nepatiesi apsūdzētā stāsts

Palombo klusēja turpmākos 39 gadus. Lai arī tiesas prāvā viens no aculieciniekiem svārstījās starp Mičelu un Filipsu kā Palombo līdzzinātāju, zvērinātie atzina Filipsu par vainīgu bruņotā laupīšanā. Viņam piesprieda vismaz septiņu gadu cietumsodu. Taču ar to vēl viss nebeidzās. Nākamajā ziemā sniegā tika atrasts 21 gadu vecā Gregorija Herisa līķis. Jaunietis 1971.gada jūnijā bija izgājis nopirkt cigaretes, bet mājās neatgriezās. Nākamās dienas vakarā Herisa sieva atrada viņa zaļo automašīnu, uz kuras sēdekļiem bija asins traipi.

Detroitas policijas dokumenti liecina, ka kādu laiku pēc tam Herisa māte saņēma zvanu no kāda nezināma cilvēka. "Es vairs nespēju klusēt. Freds Mičels un puisis vārdā Dago izrāva jūsu dēlu no automašīnas uz Lasalla ielas. Iešāva viņam galvā un nogalināja. Tad viņi aizbrauca līdz tuvējam ceļam un izsvieda viņa līķi no auto," teica zvanītājs.