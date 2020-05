Neskatoties uz ārkārtas stāvokli valstī, tieši 4. maijā aprīt gads, kopš Rīgā, Ģertrūdes iela 3 atklāts omulīgs skaņuplašu veikals "Biit Me Riga Record Store". Uz laiku veikals bija spiests slēgt savas durvis, bet šonedēļ ir atkal atsācis darbību un gaida pie sevis ciemos. Veikaliņā paviesojāmies arī mēs.

Šobrīd veikals atsāk darbu ar saīsināto darba grafiku (no trešdienas līdz sestdienai, no plkst. 16:00-20:00). Citā laikā plates var pasūtīt arī tiešsaistē mājas lapā www.biit.me, kur veikala darbinieki ar prieku palīdzēs ar izvēli virtuāli.

"Biit Me Riga Record Store" ir jau astoņus gadus Tallinā eksistējoša veikala filiāle Rīgā, kas piedāvā vinila plates dīdžejiem un izmeklētas mūzikas cienītājiem, kā arī dažādus aksesuārus.

"Biit Me Riga" ir starptautisks kopprojekts - komandas sastāvā ietilpst dīdžejs un vinila entuziasts no Gruzijas Arčils Mamporia, Igaunijas veikala dibinātājs Madiss Nestors, uzņēmējs no Apvienotas Karalistes Irakli Kheladze un Latvijas mūziķis, dīdžejs un entuziasts Gosh Snobo.