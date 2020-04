Par depozīta sistēmā nodotajiem iepakojumiem iedzīvotāji varēs atgūt desmit centus

Tāpat sistēmu varēs piemērot alus iepakojumiem, kā arī citu fermentētu produktu ar alkohola saturu līdz 6%, iepakojumam. Šajā kategorijā ietilps, piemēram, sidrs un alkoholiskie kokteiļi ar alkohola saturu no 0,5% līdz 6%. Sistēmu nevarēs piemērot vīnu, dzirkstošo vīnu un augļu vīnu iepakojumiem.

Saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem, depozīta sistēmā varēs pieņemt bezalkoholisko dzērienu stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz trim litriem neieskaitot. Produktu, kuru alkohola saturs būs līdz 6%, iepakojumus varēs nodot tādā stikla iepakojuma tilpumā, kas būs no 0,1 līdz 0,75 litriem ieskaitot.

Tāpat depozīta sistēmā varēs nodot un pieņemt bezalkoholisko dzērienu plastmasas pudeles ar tilpumu no 0,33 līdz trim litriem neieskaitot. Alus un citu fermentēto produktu ar alkohola saturu līdz 6% plastmasas iepakojumu varēs nodot, ja tas būs tilpumā no 0,33 līdz 0,5 vai vienam litram. Depozīta sistēma pieņems arī skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz vienam litram.