Ielūkojies narkobiznesa aizkulises seriālā "Zero Zero Zero"

Seriāls balstīts itāļu rakstnieka Roberto Saviano tāda paša nosaukuma bestsellerā. Tajā autors pētījis un detalizēti aprakstījis kokaīna industriju, atklājot tās būtisko ietekmi uz globālo ekonomiku un vienlaikus spilgti atspoguļojot sistēmas hierarhijā iesaistīto cīņu par varu un naudu.

Ambiciozais un vērienīgais astoņu sēriju kinodarbs atklāj narkobiznesa tranzīta shēmu – kokaīna kravas pārvešanas ceļu no viena kontinenta uz otru. Sižets vēsta par kādu lielu ģimenes tranzīta pārvadājumu uzņēmumu, kas paralēli ikdienas biznesam nodrošina narkotiku kravu pārvadājumus no Meksikas narkotiku karteļiem pāri Atlantijas okeānam uz Eiropu. Seriālā pilnībā atspoguļota starptautiskās organizētās noziedzības mehānika: kokaīna kravas ceļš no tā sagatavošanas līdz pēdējam ķēdes posmam – pasūtītājam, vienlaikus spilgti akcentējot šīs piegādes ķēdē iesaistīto hierarhiju un savstarpējās saspringtās attiecības, atklājot episku cīņu par varu un naudu.

Ar seriāla sižeta starpniecību tiek izskaidrota reālā izpētē balstītas organizētās noziedzības struktūra, atklājot ikviena iesaistītā lomu šajā sistēmā. Tas sniedz ieskatu arī par nelegālās narkotiku kontrabandas ietekmi un tās radītajām sekām uz ekonomiskajiem procesiem. Liels uzsvars seriālā likts uz organizētās noziedzības hierarhijas attiecību atspoguļojumu, atklājot nežēlīgas varas spēles, kas tiešā veidā ietekmē seriāla varoņu attiecības un nereti – pat dzīvību.

"Biju noskatījusies vairākas dokumentālās filmas par narkotiku tirdzniecību, tomēr filmējoties mana pārliecība par tēmas pārzināšanu pamatīgi sašķobījās. Seriālā atklāti tiek runāts par to, kur tiek iegūti resursi narkotiku tranzītam, izcelts katrs, kurš ar to pelna vai no tā mirst ceļā uz kādu no saulainās piekrastes bāriem.

Tas ir prātam neaptverami, ka šis pulverītis ir izgājis caur tik daudzu cilvēku rokām, pirms nonācis pie gala pircēja.

Biju pārliecināta, ka man ir nojausma, kā tas viss ir patiesībā, bet ļoti maldījos. Reālais to cilvēku, ģimeņu un bērnu skaits visā pasaulē, kurus skar šīs kokaīna tranzīta kravas, ir kaut kas neiedomājams," atklāj galvenās lomas atveidotāja Andrea Raisborova (Andrea Riseborough).

Foto: Britu aktrise Andrea Raisborova.

Itāļu rakstnieks Roberto Saviano zināms arī kā grāmatas un itāļu televīzijas seriāla – noziegumu drāmas “Gomora” (Gomorrah) – autors, kas izdota arī latviski.

Šā itāliešu rakstnieka un žurnālista galvenais mērķis esot bijis piesaistīt pasaules uzmanību šai problēmai, norādot, ka kriminālie grupējumi nav tikai Itālijas, bet gan visas pasaules problēma.

"Zero Zero Zero" galvenajās lomās ir angļu aktrise Andrea Raisborova (filmējusies arī godalgotajā filmā “Putnu cilvēks” (Birdman)), amerikāņu aktieris Deins Dehāns (Dane DeHaan), kurš filmējies "Apbrīnojamais Zirnekļcilvēks 2" (The Amazing Spider-Man 2) un īru aktieris Gabriels Bērns (Gabriel Byrne), kurš filmējies seriālā “Vikingi” (Vikings) un 2009. gadā saņēmis “Zelta globusa” balvu kā labākais aktieris televīzijas seriālā. Seriāla pirmo divu epizožu pirmizrāde notika pērn Venēcijas Starptautiskajā filmu festivālā.

Seriāla "Zero Zero Zero" reklāmas rullītis.