Slīteres Nacionālajā parka meža ugunsgrēks jau ierobežots

Rēna stāstīja, ka par ugunsgrēku DAP Kurzemes reģionālajai administrācijai paziņoja Kolkas pagasta pārvalde pirmdien ap plkst.13. Ugunsgrēks bija izcēlies Slīteres Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā, apmēram vienu kilometru no Kolkas, tuvu elektrolīnijai. DAP valsts vides inspektori bija pirmie notikuma vietā un ierobežoja uguni pa perimetru. Drīz ieradās arī VMD Ziemeļkurzemes virsmežniecības pārstāvji ar četrām specializētās meža ugunsgrēku dzēšanas tehnikas vienībām. Atklāto uguni izdevās noslāpēt.

DAP Kurzemes reģiona administrācijas vadītāja Dace Sāmīte norādīja, ka, lai gan mežs ugunsgrēka vietā vēl kādu laiku būs melns un izskatīsies visai bēdīgi, daba ar ugunsgrēkiem un to sekām tiks galā. Viņa uzsvēra, ka dedzis nav saimnieciskais mežs, bet gan aizsargājama dabas teritorija. Koksnes ieguve šeit nekad nav bijusi plānota, līdz ar to no ekonomiskā viedokļa par finansiāliem zaudējumu šoreiz nav pamata runāt, sacīja Sāmīte.