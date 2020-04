Nekustamā īpašuma tirgus pielāgojas situācijai: priekšrocības, iegādājoties dzīvokli šodien

Tas nozīmē, ka jaunu un ilgtspējīgu dzīvokļu piedāvājums tuvākajos gados varētu pat samazināties, kas var izraisīt arī to cenu pieaugumu. Tirgus likumi ir skaidri – jo mazāks piedāvājums, jo augstākas cenas. Līdz ar to šobrīd ir labs laiks, lai izvēlētos jaunu mājokli un to rezervētu, izmantojot visus attālināto pakalpojumu risinājumus, ko piedāvā attīstītāji. Šobrīd tirgū arvien ir pietiekami plašs piedāvājums dažādās cenu kategorijās un atrašanās vietās, kā arī labi kreditēšanas nosacījumi, tostarp ”Altum” Mājokļu programma.”