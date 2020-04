Elpošanas vingrinājumi un ārstniecības augi plaušu veselībai

Plaušas ir dzīvībai nozīmīgs orgāns, un viena no to galvenajām funkcijām ir organisma apgādāšana ar tam nepieciešamo skābekli. Lai plaušas būtu veselas, ir svarīgi atteikties no ieradumiem, kas tām kaitē, un iekļaut ikdienā tādus paradumus, kas to veselību stiprina.