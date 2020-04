paliecmājās ⟩ Neej trauksmes pavadā! 5 paņēmieni, kā uzlabot pašsajūtu

“Konsultējot pacientus attālināti, atklājies, ka viena no pašreiz izplatītākajam problēmām, ir trauksme,” teic VCA Pļavnieki neiroloģe Dace Bērziņa. “Trauksme ir nervu sistēmas palielināts uzbudinājums, kas sākas smadzeņu garozā un ir saistīts ar emocijām jeb limbisko sistēmu. Caur smadzeņu garozu pa nervu sistēmu uzbudinājums izplatās organismā un var izpausties kā muskuļu sasprindzinājums, roku trīce, saasināta reakcija uz jebkādiem kairinātājiem, iespējams, pat pieskārieniem – ja tie kādreiz šķita patīkami vai nenozīmīgi, tad tagad var izraisīt ķermeņa saraušanos. Uz paaugstinātas trauksmes fona var attīstīties miega traucējumi, pastiprinās arī jebkuras sāpes vai diskomforts, saasinās vecās kaites, atsākas kustību ierobežojumi vietās, kas kādreiz bijušas traumētas.

Trauksmē nenotiek normāla informācijas pārnese no šūnas uz šūnu – tās saņem nepareizus impulsus un no tā nogurst. Trauksme neļauj normāli domāt, tā veicina izdegšanas sindromu. Tātad – jo ātrāk atbrīvosies no trauksmes, jo vieglāk būs sakārtot domas, emocijas un savām darbībām pieslēgt loģiku,” skaidro neiroloģe.