Francijā veikali atsāks darbu 11.maijā, sabiedriskajā transportā maskas būs obligātas

Pateicoties prasībai par cilvēku uzturēšanos mājās, izdevies panākt pavērsienu epidēmijas gaitā un izvairīties no tā, ka no dzīves aiziet desmiti tūkstoši cilvēku, bet pandēmijas dēļ slēgtā ekonomika ir no jauna jāatver, tomēr "apdomīgi un pakāpeniski", Filips sacīja parlamentam.