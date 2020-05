Kalifornijā pārdošanā nonācis nams, kas līdzinās "Dzelzs vīra" mājoklim

Pasakainais nams ir celts uz stāvas klints nogāzes, un no tā paveras pasakains skats uz okeānu. Modernā ēka ir nosaukta par “žiletes” māju tieši savdabīgās arhitektūras dēļ – namam ir asas malas, arhitektoniski izliekumi, terases un stikla fasāde, kas Sandjego saules staros atmirdz sudrabotā tonī.

Ēka ir celta 2007. gadā, un tā sastāv no sešām guļamistabām un astoņām vannasistabām. Īpaši pievilcīgs elements ir bezgalības baseins, no kura paveras skats uz okeānu un klintīm. Tāpat mājā ir liela viesistaba, atsevišķa ģimenes istaba, bibliotēka, kinoteātris, spēļu zāle un pat divas virtuves. Ārpusē savukārt ir ierīkotas plašas terases, garāža, āra virtuve un atsevišķa viesu māja ar divām guļamistabām. Elegantās villas kopējā platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus. Jaunajam īpašniekam par šādu villu būs jāšķiras no 22 miljoniem ASV dolāru.