Kalendāra meitenes otrā daļa ir klāt

Tāpēc iespēja 12 mēnešos nopelnīt prasīto naudu Miai šķiet lieliska. Arī pirmie klienti ir patīkami un jauki zeļļi no labākajām aprindām: ievērojams scenārists, mākslinieks un biznesmenis. Pirmajā romānā Miai izdodas iekarot šo tik dažādo vīriešu uzticību un gada pirmajos mēnešos sekmīgi nopelnīt nepieciešamos līdzekļus. Vai aprīli, maiju un jūniju Mia pavadīs tikpat jauki? Cikla otrajā grāmatā Mias klienti būs pazīstams sportists, havajiešu izcelsmes fotomodelis un kāds ievērojams uzņēmējs, kurš varētu būt Mias opis. Kurš no viņiem kļūs par Mias draugu – bet kurš par ienaidnieku? Arī skaistāko meiteņu dzīve var kļūt neparedzama… gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Tomēr Mia ir brīnišķīga: nenogurdināma taisnības cīnītāja, prasmīga mīlniece un uzticama draudzene, viņa soļo pa dzīvi viegli un nepiespiesti, iznākot kā uzvarētāja no vistrakākajām situācijām.