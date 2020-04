Martā palielinājusies pirmās nepieciešamības preču iegāde

FM norādīja, ka tirdzniecība ir starp Covid-19 pandēmijas tieši skartajām nozarēm, kuru darbību būtiski ietekmējusi šā gada 12.martā noteiktā ārkārtējā situācija valstī un ar to saistītie ierobežojumi, tādējādi Covid-19 pandēmijas izplatības sekas jau ir vērojamas jaunākajos datos par mazumtirdzniecības rezultātiem.

Savukārt autodegvielas mazumtirdzniecība 2020.gada martā uzrādīja vājāku kritumu nekā gaidīts. Pēc ministrijas teiktā, par to liecināja iepriekš publicētie dati par dīzeļdegvielas un benzīna patēriņu attiecīgajā mēnesī. Kopumā degvielas mazumtirdzniecības apjoms šā gada martā bija par 3,3% zemāks nekā pirms gada. "Degvielas iegādi no vienas puses veicināja krītošās cenas, bet no otras puses ierobežoja sarūkošais pieprasījums, mazinoties nepieciešamībai pārvietoties, kā arī gaidas par vēl straujāku cenu kritumu, kas īstenojās aprīlī," skaidroja FM.