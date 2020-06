Pirms pieciem gadiem jaunā ganiešu izcelsmes britu scenāriste un aktrise Mikaeila Koula (Michaela Coel) debitēja televīzijā ar komēdiju "Chewing Gum". Tam sekoja dažādi citu televīzijas un kino projekti, pat filmēšanās lentē "Star Wars: The Last Jedi" ("Zvaigžņu kari: Pēdējie džedi"), taču tagad Koela atgriezusies pie televīzijas formāta un sadarbībā ar kanālu HBO piedāvā spēcīgu, reālistisku drāmu "I May Destroy You" ("Es tevi varētu iznīcināt").