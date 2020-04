"Centrālā laboratorija" ir gatava uzsākt Covid-19 antivielu noteikšanu

Tests spēj atklāt antivielas piecas līdz septiņas dienas pēc tam, kad cilvēks ir inficējies. Tomēr testam ir viltus pozitīvu rezultātu iespēja, ja persona iepriekš ir inficējusies ar kādu no citiem koronavīrusiem, kuri sastopami dabā. Arī negatīvs testa rezultāts neizslēdz slimības esamību.

Lai pieteiktos uz valsts apmaksātu analīžu veikšanu, pacientiem vieglu simptomu gadījumā jāzvana uz "Centrālās laboratorijas" tālruni 8303. Tālruņa darba laiks ir darba dienās no plkst.8 līdz plkst.20, sestdienās no plkst.9 līdz plkst.15, bet svētdienās no plkst.9 līdz plkst.12.