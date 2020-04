Covid-19: ASV zāļu izmēģinājums dod cerīgus rezultātus

Klīniskajā pētījumā tika novērots, ka remdesivira lietošana samazināja slimības laiku - no 15 uz 11 dienām. Pilns pētījuma teksts vēl nav publiskots.

Tomēr vēl nevar spriest, kāda ir medikamenta ietekme uz to, vai slimība beigsies ar nāvi. Pētījuma laikā nomira 8% Covid-19 slimnieku, kuri tika ārstēti ar remdesiviru, un 11,6% pacientu, kuri to nesaņēma. Šie rezultāti ir statistiskās kļūdas ietvaros.

Nav skaidrības arī par to, kādām pacientu grupām remdesivirs palīdz - vai tas palīdz ātrāk atveseļoties cilvēkiem, kuriem ir viegli līdz vidēji smagi simptomi, vai arī tas palīdz izvairīties no vajadzīgas pēc ārstēšanas intensīvajā aprūpē. Fauči nepaskaidroja, vai ir novērota atšķirīga iedarbība atkarībā no pacientu vecuma, citām slimībām un tā, cik ātri uzsākta ārstēšana.