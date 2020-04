Pandēmijas laikā pieaugusi iepazīšanās lietotņu un spēļu popularitāte

Dati liecina, ka no 13.marta par 56% pieaudzis "Xbox" platformas spēļu lietojums tiešsaistē, savukārt iepazīšanās mobilās lietotnes "Tinder" lietojums palielinājies par aptuveni 45%, salīdzinot ar mēnesi pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas.

"Bite Latvija" sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Una Ahuna-Ozola norādīja, ka patlaban Latvijas iedzīvotāji daudz laika pavada mājās un brīvos brīžos aizvien vēlas atpūtināt prātu, kā arī novērst uzmanību no satraucošajām ziņām. Ņemot vērā, ka lielākā daļa izklaides vietu ir slēgtas, atcelti dažādi pasākumi un cilvēki sociāli distancējas, viņa atzīmēja, ka šajā laikā izklaides un iespējas satikties meklētas digitālajā vidē. Piemēram, populāras kļuvušas tiešsaistes ballītes, konferences un koncerti.

"Laikā, kad jāievēro "2+2" likums, cilvēki var just socializācijas un izklaides iespēju trūkumu. Lai to kompensētu, talkā tiek ņemtas modernās tehnoloģijas un interneta iespējas. To apliecina ne tikai konkrētu mobilo lietotņu pieprasījuma pieaugums, bet arī datu patēriņš. Šobrīd darba dienās tiek izmantots tāds pats datu apjoms kā brīvdienās pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas, kamēr šā brīža brīvdienu datu patēriņš palicis teju nemainīgs," viņa atklāja.