Un te ir jautājums – kurš to mākslu rada? Pirtnieks vai pirtsmīlis? Un te nav nozīmes tam, kurš to mākslas darbu rada, nozīme ir tieši pašam radīšanas procesam. Tā ir pašatklāsme – kā gūt baudu no tā, ka es darbojos. Tad kad es esmu pirtī, es vienā brīdī pati esmu instruments, kas atdod visu tā cilvēka vajadzībām, kas uz pirts lāvas dēļiem manā priekšā atrodas. Tā arī ir māksla, paņemt to krāsu tik, cik viņa ir vajadzīga. Tas nekas, ka man ir daudz dažādu krāsu, dažādu instrumentu, bet paņemt tajā brīdī tikai to, kas ir vajadzīgs, neparādīt visu.