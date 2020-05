Covid-19 pandēmija kā katalizators neatgriezeniskām pārmaiņām transporta jomā

Pastāv pamatotas bažas, ka pēc ierobežojumu atcelšanas cilvēki sāks izvairīties no sabiedriskā transporta izmantošanas, baidoties no tā, ka tur iespējams inficēties ar vīrusu. Tā vietā cilvēki varētu vairāk izmantot privāto transportu, līdz ar to radot vēl lielāku satiksmes intensitāti, nekā tā bija pirms pandēmijas. Ķīnas pilsētās, kā Pekinā un Šanhajā, jau pašlaik ir redzama šāda tendence.