Analītiķi: Latvijas IKP šogad varētu samazināties par 9%

Viņš atzīmēja, ka Latvijā lielāka daļa rūpniecības izejvielu ir vietējas - lauksaimniecības, mežsaimniecības, vietējās ieguves rūpniecības produkti. Metālapstrādes un mašīnbūves vērtības ķēžu sākumpunkts daudzos gadījumos ir vienkārši standarta tērauda produkti, kurus var nopirkt no dažādiem piegādātājiem. Iedzīvotāju blīvums Latvijā ir zemāks. "Visi šie apstākļi normālā situācijā ir drīzāk nelabvēlīgi, piemēram, mazāka iesaiste sarežģītās globālās pievienotās vērtības ķēdēs nozīmē zemākus ienākumus ekonomikai labvēlīgā periodā. Taču vienkāršībai ir priekšrocības brīdī, kad atklājas skaistu un sarežģītu lietu trauslums," sacīja Strautiņš.

Viņš arī atzīmēja, ka valsts iespējas palīdzēt ekonomikai šoreiz ir daudz lielākas nekā 2008.gadā. Baltijas valstīs līdz šim izziņoto ekonomikas atbalsta programmu apmērs ir robežās no 3,5% līdz 5% no IKP. "Tā ir liela atšķirība no 2009.gada, kad ekonomikas lejupslīdes laikā Baltijas valstis mazināja savus izdevumus, taču šogad Baltijā gaidāms būtisks valsts izdevumu kāpums. Arī citu valstu valdības un centrālās bankas ekonomikas atbalstam īsteno bezprecedenta fiskālos, kā arī monetāros stimulus. Tas palīdzēs amortizēt ekonomikas lejupslīdi un veicinās atkopšanos gan Latvijā, gan pasaulē kopumā," pauda Āboliņš.