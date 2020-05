Miris afrobīta krusttēvs Tonijs Alens

Beidzamos gadus Tonijs Alens ir piedalījies dažādos starptautiskos projektos ar pasaulslaveniem mūziķiem, piemēram, kopā ar Deimonu Olbārnu grupā "The Good, The Bad and the Queen"; strādājis ar franču mūziķiem Sebastianu Tīleru, Šarloti Geinsbūru un grupu "Air".