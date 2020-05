Tiešraide: Dziesmas "Tavs karogs" videoklipa digitālā pirmizrāde.

Dziesmu ir radījuši Renārs Kaupers un Jānis Aišpurs, un sadarbībā ar LMT ir tapis īpašs videoklips, kura veidošanā piedalījušies cilvēki no visas Latvijas.

“Lai radītu svētku sajūtu, daudzi pielika savu roku. Renārs Kaupers uzrakstīja dziesmas “Tavs karogs” vārdus, mēs ar The Sound Poets un kori to ieskandinājām. Kopā ar LMT mums radās ideja par īpašu videoklipu, kuru veiksmīgi īstenojām dzīvē, piedaloties cilvēkiem no visas Latvijas. Un tagad “Tavs karogs” ar pilnu jaudu var skanēt pāri Latvijai – gluži kā Dziesmu un deju svētki!” pauž Jānis Aišpurs.