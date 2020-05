Lai ierobežotu valsts parāda pieaugumu, atbalsta pasākumiem Covid-19 krīzē jābūt efektīviem

Saskaņā ar Eiropas Fiskālā monitora marta datiem, iespēju atcelt Eiropas Savienības (ES) noteiktos budžeta deficīta griestus ir izmantojušas 14 ES dalībvalstis, to vidū arī Baltijas valstis, informē Padome. Covid-19 ierobežojumu sagaidāmā negatīvā ietekme uz dalībvalstu budžetiem tiek lēsta no 2,4 līdz 5,2% no IKP.