Ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši trīs cilvēki, bet no ūdenstilpēm izcelti trīs noslīkušie

Šonakt Rīgā piecstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dedzis dzīvoklis 20 kvadrātmetru platībā. Visā kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ugunsdzēsēji ar autokāpņu palīdzību no ēkas evakuēja 15 cilvēkus, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Degušajā mājoklī tika atrasts bojāgājušais.

Vēl aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izcelti trīs noslīkušie - Pļaviņu novadā cilvēks izcelts no upes, Jaunjelgavas novadā no grāvja un Limbažu novadā no ezera. Visos gadījumos mirušie nodoti Valsts policijai.