Pasaulē pārdoto Toyota hibrīdauto skaits sasniedzis 15 miljonus

tie 2019. gadā bija 52% no kopējā tirdzniecības apjoma. Ja salīdzina trīs Baltijas valstis, hibrīdauto īpatsvars šeit ir ļoti līdzīgs – 47% no pārdotajiem Toyota automobiļiem ir hibrīdi.

Vispopulārākie Toyota modeļi Baltijas valstīs 2019. gadā bija Corolla un RAV4, un gandrīz puse no tiem bija hibrīdi. Latvijā RAV4 Hybrid īpatsvars bija 51%, savukārt Corolla 2019. gada pārdošanas rezultāti rāda, ka 39% no automobiļiem bija to hibrīdu versijas.