Uzzini, kas ir seksa maģija jeb kā, apmierinot sevi, var burties

Mana vēlme bija atvēlēt vairāk laika sev un justies mazāk vainīgai par to, ka es palieku mājās. To es loģiski daru jau visu pēdējo mēnesi. Protams, šobrīd pasaulē ir globāla pandēmija, kas nozīmē, ka mums burtiski nav atļauts atstāt savas mājas. Bet tomēr.

Bija tikai viens veids, kā to noskaidrot.

Ārpus sarkanās rituāla istabas šaurajā koridorā es klausījos, kā sievietes tērzē par gaidāmo rituālu. "Es to darīšu atkārtoti, šoreiz ar nozīmīgāku nodomu," sacīja viena no viņām, iešņaucot kādu baltu vielu. Izrādījās, ka šī viela ir "rape", tā Anglijā ir legāla un to izmanto šamaņi prāta attīrīšanai.