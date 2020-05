Kandidātu saraksti Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām būs jāiesniedz no 14. līdz 20.jūlijam

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) līdz 30.jūlijam nosūtīs vēlētājam pa pastu uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi Rīgā informāciju par to, kura iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts. Savu iecirkni no 30.jūlija vēlētāji varēs noskaidrot arī pa uzziņu tālruni vai internetā.

Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis nebūs balsošanai ērts, no 30.jūlija līdz 15.augustam to varēs nomainīt uz jebkuru citu iecirkni. Mainīt iecirkni varēs PMLP e-pakalpojumā vai Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks sestdien, 29.augustā, no plkst.7 līdz plkst.22. Trīs iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirkņi būs atvērti dažas stundas. Trešdien, 26.augustā, iecirkņi strādās no plkst.17 līdz 20, ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 12 un piektdien, 28.augustā, no plkst.10 līdz 16.