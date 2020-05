Gandrīz visi pēdējā diennaktī konstatētie Covid-19 pacienti ir no Rīgas

Zināms, ka pieci no pēdējiem sasirgušajiem ir saistīti ar Rīgas sociālās aprūpes centru "Gaiļezers", kur 29.aprīlī kādam iemītniekam tika konstatēta saslimšana ar Covid-19. Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu un papildu analīzes, Covid-19 līdz šim atklāts kopumā septiņiem centra iemītniekiem.

No aizvadītajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 pacientiem trīs bijuši vecumā no 20 līdz 29 gadiem, kā rezultātā šajā vecuma grupā patlaban zināms par 102 sasirgušajiem.

Tikmēr pārējie pieci no pēdējā diennaktī konstatētajiem pacientiem ir vecumā virs 70 gadiem, kas nozīmē, ka kopumā 90 iedzīvotājiem šajā vecuma grupā ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pārējās vecuma grupās nav konstatētas nekādas izmaiņas - vecumā līdz 19 gadiem zināms par 53 inficētajiem, kamēr vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem reģistrēti 185 Covid-19 pacienti.

Savukārt vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem SPKC ziņo par kopumā 162 sasirgušajiem. 155 jeb trešais vislielākais inficēto skaits novērojams pacientu vidū, kuri ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, kamēr vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem zināms par kopumā 112 Covid-19 pacientiem.