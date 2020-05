Uz ģenerālprokurora Kalnmeiera vietu – liela konkurence

Ilsterim pašam koncepcija esot uz deviņām lapām. Viena no viņa prioritātēm būtu prokuratūras neatkarības stiprināšanu Satversmē, stāsta prokurors: “Būtiski svarīgs jautājums ir arī par uzticības nostiprināšanu prokuratūrai. Ja mēs pakāpeniski ejam, mēs prasām nostiprināt šo prokuratūras pozīciju Satversmē, tad arī, izejot no tā, pašiem prokuroriem jābūt atbildīgiem par šo pozīciju, ka mēs būsim pietiekami neatkarīgi.”

“Protams, apsūdzētā resursi ir bijuši lieli ieguldīti, un arī šobrīd man ir pamats uzskatīt, ka viņš iegulda, lai mana kandidatūra netiktu virzīta. Viņš arī to nav slēpis caur masu medijiem, šo savu viedokli attiecībā par to, lai nepieļautu manu kandidēšanu. Tā ka, protams, kaut kāda saikne atsevišķiem politiskiem strāvojumiem būs no šīs personas puses. Ar to man jārēķinās, bet es ar šādu te spiedienu rēķinos jau kopš 2008.gada, kad faktiski šis kriminālprocess tika nodots tiesai,” komentē Juriss.