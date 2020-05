Valsts prezidents ar Saeimas frakcijām runās par Satversmes 81.panta atjaunošanu

Satversmes 81.pants, kas no pamatlikuma tika izslēgts pirms vairāk nekā desmit gadiem, noteica, ka laikā starp Saeimas sesijām Ministru kabinetam ir tiesība, ja neatliekama vajadzība to prasa, izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. No šī Satversmes panta atteicās, jo tika secināts, ka valdība to lieto nepamatoti bieži.