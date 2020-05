Pētījums: Latvijas iedzīvotāji ir iecietīgi pret nereģistrētu nodarbinātību sezonālos darbos

Pēc universitātes paustā, pētījums atklājis vispārēju iecietību sabiedrībā nereģistrēt sezonas un vienreizējos darbos. Piemēram, daļa no sabiedrības uzskata, ka nav nepieciešams reģistrēt darbu, ja tas tiek veikts mājsaimniecības vai tuvākā sociālā loka ietvaros.

Tāpat vairāk nekā puse no respondentiem ir saņēmuši nedeklarētus ieņēmumus no pastāvīga darba oficiāli reģistrētā uzņēmumā, apzinoties, ka šādus darbus būtu nepieciešams reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Tikai 16% no visiem aptaujātajiem ir norādījuši, ka visi ieņēmumi ir oficiāli reģistrēti.