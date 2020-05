Klajā nāk džeza mūzikas izlase "Jazz in Latvia 2020"

"No tumša un drūma avangarda džeza līdz svaigām faktūrām un nomierinošajam tonim," tā muzikologs Dāvis Eņģelis apraksta vienu no albuma kompozīcijām, kas diezgan precīzi raksturo arī izlasi kopumā. Neskatoties uz to, ka Latvijā ir stipra džeza tradīcija (pirmais džeza koncerts, ko sniedza tūrējošie mākslinieki no ASV, mūsmājās notika pagājušā gadsimta divdesmitajos gados, tā vēsture mūsu zemē ir izaicinājumu pilna. Septiņdesmito gadu beigās džeza žanrs iegrima tik dziļā andergraundā, ka neviens nevarētu iedomāties, ka šī mūzika atkal augšāmcelsies un kļūs tik populāra pat stilīgo jauniešu vidū. Jazz in Latvia 2020 iekļauj gan vokālo džezu ar vietējo autoru rakstīto oriģināldzeju latviešu un angļu valodā, gan instrumentālo džezu, no tradīcijas un melodiska moderna līdz avangardam un fanka un hiphopa sajaukumam.