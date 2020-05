Reperis "YoungBoy" iekaro "Billboard 200"

Pagājušās nedēļas līderis - cita amerikāņu repera DaBaby (īstajā vārdā Jonathan Lyndale Kirk) albums «Blame It on Baby» (SouthCoast/Interscope Records) noslīdējis uz 2. vietu.

Jaunais kanādiešu dziedātāja Eibela Tesfeja (Abel Tesfaye) aka "The Weeknd" ieraksts pārdots 48 000 vienību un ierindojies 4. vietā. "After Hours" ir ceturtais 30 gadus vecā mūziķa studijas veikums, kas seko 2018. gada "My Dear Melancholy" un 2016. gada "Starboy".