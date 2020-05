Ceturtdien valdība varētu lemt par atļauju rīkot organizētus treniņus ārtelpās

Viņš minēja, ka tuvākajās dienās valdība lems par "izejas stratēģiju" no koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 krīzes un, viņaprāt, šo stratēģiju skatīs kopā ar atļauju ārtelpās organizēt treniņus.

Minētajai "izejas stratēģijai" arī IZM ir iesniegusi savu redzējumu, un Severs uzsvēra, ka ir ļoti skeptisks par to, ka vasarā Latvijā varētu norisināties kādi masu pasākumi. "Tas nav tikai distancēšanās jautājums, vēl ir jautājums par to, kā uz šiem pasākumiem cilvēki nokļūst un dodas projām," atklāja Severs, uzsverot, ka atkarībā no citiem sporta nozares pārstāvjiem, ir skeptisks par motosporta un rallija pasākumu organizēšanu šovasar.