Rīgas mazākajā galerijā Pauļa Liepas darbs "kā sapnī"

Liepam raksturīgais konceptuālais izteiksmes veids un simbolu valoda pārtapusi vizuāli monolītā koka kluču konstrukcijā, kas izstādes norises laikā tiks pārkārtota, tā veidojot dažādas zīmju un attēlu kombinācijas. Mainīgā mākslas darba kompozīcija un tās pārtapšana būs atkarīga vienīgi no laikapstākļiem un paša autora garastāvokļa, pavēstīja izstādes organizatori.

"Ja nu izdodas sarīmēt stāstu no savstarpēji nesaistītām frāzēm un priekšmetiem, varbūt tikai sajūtu, tikai vārdus, no aizmirstām sarunām, aizmirstās virtuvēs, varbūt to pašu pusdienlaika sapni, kurā es biju viens pats pasaulē un jūs visi slēpāties," pauda mākslinieks.