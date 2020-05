VID sadarbībā ar Valsts robežsardzi novērsis vairāk nekā 700 000 cigarešu kontrabandu

Sestdien, 2.maijā, Daugavpils preču stacijas MKP amatpersonas sadarbībā ar "Latvijas dzelzceļa" darbiniekiem veica vilciena, kas bija iebraucis no Baltkrievijas, kontroli. Pārbaudes gaitā tika atklāts, ka zem 11 cisternām to noliešanas lūkās no muitas kontroles ir noslēptas nedeklarētas cigaretes. No šīm slēptuvēm izņemtas kopumā 29 880 "NZ" un "Premjer" marku cigaretes jeb 1494 paciņas.