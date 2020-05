Tesla vai meteorīts? Jaunā pētījumā sniegts Tunguskas fenomena skaidrojums

Aculiecinieki toreiz ziņoja par briljanta mirdzuma gaismas bumbu debesīs, spēcīgu sprādzienu, izsistiem logiem un birstošu apmetumu no māju sienām. Tunguskas fenomens jeb Tunguskas meteorīts vēlāk tika raksturots kā meteorīta vai bolīda 30 megatonnu spēcīgs sprādziens 10 līdz 15 kilometru lielā augstumā.

Kā rakstīts vietnē "Science Alert", bieži to dēvē par lielāko “trieciena notikumu pasaules vēsturē”, par spīti tam, ka netika atrasts trieciena krāteris. Vēlākajos meklējumos tika atrasti akmens fragmenti, kuru izcelsme varētu būt meteorīts, tomēr joprojām viss šis notikums ir miglā tīts. Vai tiešām tas bija meteorīts? Ja ne, tad kas?

Ļoti iespējams, ka mēs to nekad neuzzināsim, tomēr jaunā pētījumā zinātnieki pacentušies sniegt iespējamās atbildes. Proti, liels dzelzs meteorīts, ielidojot Zemes atmosfērā un virzoties uz priekšu relatīvi nelielā augstumā, varētu nest Tunguskas fenomenam līdzīgas sekas, pēc tam nonākot atpakaļ kosmosā.

“Mēs esam pētījuši 200, 100 un 50 metru diametra dzelzs, akmens un ledus meteorītu uzvedību, nonākot Zemes atmosfērā 10 līdz 15 kilometru augstumā. Rezultāti atbalsta mūsu ideju, kas skaidro Tunguskas fenomenu. Mēs domājam, ka to izraisīja dzelzs meteorīts, kurš izgāja cauri Zemes atmosfērai, bet palika orbītā ap Sauli, nonākot atpakaļ kosmosā,” pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”.